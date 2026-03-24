Tuesday, March 24, 2026
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆಸಿಯಾ ಅಂದ್ರಾಬಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

By
Bangalore_Newsroom
-

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ.೨೪: ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ನಾಯಕಿ ಆಸಿಯಾ ಅಂದ್ರಾಬಿ ಅವರಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರೋಧಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ದುಖ್ತರಾನ್-ಎ-ಮಿಲ್ಲತ್’ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಅಂದ್ರಾಬಿ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಂದಿದೆ.

೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ‘ದುಖ್ತರಾನ್-ಎ-ಮಿಲ್ಲತ್’ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಅಂದ್ರಾಬಿಯನ್ನು ೨೦೧೮ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಐಎ) ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಾಬಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಫಿ ಫಹ್ಮೀದಾ ಹಾಗೂ ನಹೀದಾ ನಸ್ರೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗೊಂಡಿದ್ದರು.


ಎನ್‌ಐಎ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಲು ಆಳವಾದ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ‘ದುಖ್ತರಾನ್-ಎ-ಮಿಲ್ಲತ್’ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಅಂದ್ರಾಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೩೩ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಫಹ್ಮೀದಾ ಮತ್ತು ನಸ್ರೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಿ ೯ ಮತ್ತು ೫ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಐಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಮೂವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಷ್ಕರ್-ಇ-ತೊಯ್ಬಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇವರನ್ನು ಯುಎಪಿಎ ಕಲಂಗಳು ೨೦, ೩೮ ಮತ್ತು ೩೯ ಸೇರಿದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಲಂಗಳು ೧೫೩ಎ, ೧೫೩ಬಿ, ೧೨೦ಬಿ, ೫೦೫ ಮತ್ತು ೧೨೧ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

