ಬೈಕ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ “ನಿಲುಗಡೆಗೆ” ಜಾಗವಿಲ್ಲ!.

ಮಾನ್ಯರೇ,
ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಡ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ.ಆದರೇ,ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ “ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು”ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾರು ಹೇಗೆ?.ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಕುಟೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾರದೆಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದಂತೆ, ರಸ್ತೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ,
ವಾಹನ ಗೆರೆ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದೇ
ನಗರದ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕ ಮನವಿ.
ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ.
ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ
ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿ.
ಧನ್ವಂತರಿ.ಮಾನ್ವಿ.
ಸ.ನಾ.ಪೇಟೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ.