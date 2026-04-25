ಬೈಂದೂರು: ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿ ‘ಗರುಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧನ

ಉಡುಪಿ-ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕುಖ್ಯಾತ “ಗರುಡ ಗ್ಯಾಂಗ್’ನ ಸಕ್ರೀಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಫಾಜ್ (೨೫)ರನ್ನು ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಯ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೂಲತಃ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಅರೆಹೊಳೆ ಕ್ರಾಸ್ನ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿ. ಹಾಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದನಾಯಕನ ರಸ್ತೆಯ ರಾಮಮಂದಿರದ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೪-೦೪-೨೦೨೬ ರಂದು ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರ್ವಾ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಬೈಂದೂರು, ಉಡುಪಿ ನಗರ, ಕುಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ನಗರ ಠಾಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕೊಲೆಯತ್ನ (೨), ದರೋಡೆ (೧), ದರೋಡೆ ಯತ್ನ (೧), ಹಲ್ಲೆ (೧), ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ (೨), ಅಪಹರಣ (೧), ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ (೧) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೧೦ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆ ಆಗಿದ್ದು, ೮ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
