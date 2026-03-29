ಬೆಳದೇರಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ,ಜನಸಾಗರ.

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ. ಮಾ. 29 :- ಬೆಳದೇರಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯನ ಪಟಾ ಸವಾಲು ಉಜ್ಜಿನಿಯ ಶೆಟ್ರು ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 1,50,101ರೂ (ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಒಂದು) ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಯಿತು.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ಶುಭಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಮೊದಲು ಬೆಳದೇರಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಸುರಿಸಿದರೆ ಶುಭಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ದೆವ್ವ ಪೀಡೆ ಪಿಶಾಚಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದವರನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೆತ್ತ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಪೀಡೆ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಈಗೇ ರೋಗ, ದುಖಃ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈಗೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳದೇರಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪುಟ್ಟಗ್ರಾಮವಾಗಿರುವ ಬೆಳದೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯನ ರಥೋತ್ಸವ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಮದ್ಯೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರಥಕ್ಕೆ ತೂರಿ ಧನ್ಯತಾಭಾವ ಮೆರೆದರು. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಣೇವು, ಹಲಾವು, ಓಕುಳಿ, ಗುಡಿದುಂಬುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.