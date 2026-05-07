ಬಿಸಿಲಿನ ಆಘಾತ: ವೆನ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಮಂಗಳೂರು- ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊಸ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ೫ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಘಾತಕ್ಕಾಗಿ ೧೦ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಘಟಕವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಖಾಘಾತ: ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ೧೦೪ಲಿಈ (೪೦ಲಿಅ) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಗೊಂದಲ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ೧೦೮ ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಶಾಖಾಘಾತಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
ಶಾಖಾಘಾತ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ತಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆರಳಿಗೆ, ಎಸಿ ರೂಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ವೇಗವಾಗಿ ತಂಪು ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ/ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು: ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ.
ತಂಪು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು: ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ತೋಟದ ಪೈಪ್ ಬಳಸಿ, ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಟವೆಲ್/ಹಾಳೆ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಕಂಕುಳು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಡೆಸಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಡಬೇಕು. ಒದ್ದೆಯಾದ ಚರ್ಮದಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಲು ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯ ನೀಡಬೇಕು. ಮದ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಫೀನ್ ನೀಡಬಾರದು. ಬಿಗಿಯಾದ, ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಶಾಖಾಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲಹೆಗಳು: ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಾಹಾರ (ನೀರು, ಎಳನೀರು,ಒ.ಆರ್.ಎಸ್) ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೧ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೪ ರವರೆಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಗುರವಾದ, ಸಡಿಲವಾದ, ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ದೇಹ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಅಥವಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಶಾಖಾಘಾತ / ಶಾಖ ಬಳಲಿಕೆ – ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಶಾಖಾಘಾತ – ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಶಾಖ ಬಳಲಿಕೆ – ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ >೧೦೪ಲಿಈ/೪೦ಲಿಅ, ಗೊಂದಲ, ತೊದಲು ಮಾತು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು, ಬಿಸಿ/ಒಣ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಬೆವರು, ವೇಗದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವಿಪರೀತ ಬೆವರು, ತಣ್ಣನೆಯ/ಜಿಗುಟಾದ ಚರ್ಮ, ತಲೆಸುತ್ತು, ಮೂರ್ಛೆ, ದುರ್ಬಲ ನಾಡಿ, ವಾಕರಿಕೆ
ಶಾಖ ಬಳಲಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ. ಇದರಿಂದ ಶಾಖಾಘಾತಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತಂಪು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:೭೪೮೩೦೩೫೧೨೭, ೮೨೧೭೬೬೨೮೮೫, ೯೯೪೫೯೨೭೨೫೩, ೯೧೬೭೬೦೭೮೭೯ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
