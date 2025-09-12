ಬಿಜೆಪಿ- ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಕು..! ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೀಯರಾಗದಿರಲು ಪರಿವಾರದ ತೀರ್ಮಾನ

ಪುತ್ತೂರು; ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿದ್ಯಾಮಾನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಿದಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ದ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಸವಾಲು ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಕಂದಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಪುತ್ತಿಲಪರಿವಾರವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಜತೆಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ‘ಕದನವಿರಾಮ’ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಪುತ್ತಿಲ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ತನಕ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯ ಭರವಸೆಯೂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ದೊರಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಭರವಸೆ ಕೇವಲ ಭರವಸೆಯಾಗಿಯೇ ಈ ತನಕ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ತ, ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಕೋಡಿಬೈಲು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ, ಅನಿಲ್ ತೆಂಕಿಲ ಸಹಿತ ಹಲವು ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.೫೦ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಪಾಲಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಭರವಸೆಯ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿವಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಧವಾರ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರ ಸೇವಾಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತುರ್ತು ಸಭೆ.
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಕ್ರೀಯರಲ್ಲ..
ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮಂಡಲ, ನಗರ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೩೬ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೧೦೬ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ಸಕ್ರೀಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ತನಕ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಬಳಿಕದಿಂದಲೂ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದೆ ನಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಕೋಡಿಬೈಲು.
ಜಿಪಂ-ತಾಪಂ ಚುನಾವಣೆ
ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ‘ಬಿಸಿ’ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಜಿಪಂ-ತಾಪಂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಪಂ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಿಂದಾದರೂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ಚಿಂತನೆ.
ಮೇಘಾ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ