ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಹನೂರು ಆ 30 :- ಪಟ್ಟಣದ ವಾಸವಿ ಮಹಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಲ್.ಎ – 2 ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿ.ಎಲ್.ಎ ಸಂಚಾಲಕ ಫಣೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಲ್.ಎ – 2 ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೃಷಭೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಜೆಟ್ಟಿ, ವರಪ್ರಸಾದ್, ಮುರುಗೇಶ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಾಯ್ಡು, ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ, ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.