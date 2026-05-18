ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ

ಮೈಸೂರು: ತಾವು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ಬದುಕು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಸವಿಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ಹೀಗೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಸಮಾಗಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಎ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇದೀಗ 99 ವರ್ಷ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಪಾಠ ಬೋಧಿಸಿ, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷ 10 ಜನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದ ಅನುಭವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಲುಗಿನವರು. ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ನಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದರು. ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟ ವಿಭಾಗ ಇದು. ಹಾಮಾ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾನು ನೆನಯಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅರೋರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದೀರ್ಘ ದಶಕಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗವು 1966ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದು ದೇಜೇಗೌ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪೆÇ್ರ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಾಹಿತಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಆರ್.ವಿ.ಎಸ್.ಸುಂದರಂ, ಡಾ.ಬಿ.ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಡಾ. ಮುಳ್ಳೂರು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ. ಎಚ್.ಎನ್. ಅನುಪಮ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಾರೇಪುರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಸಾಹಿತಿ ಹಿ.ಶಿ.ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ, ಬಿ.ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ, ಪೆÇ್ರ.ರಾಘವ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತೆ ಎಚ್.ಎನ್.ಗಾಯತ್ರಿ, ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಂದರ ಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಆರ್.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಭೈರಪ್ಪ, ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುಳಾ ಇನ್ನಿತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಪೆÇ್ರ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಲಾಕ್ಷಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು), ಡಾ.ಮುಳ್ಳೂರು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಡಾ.ನೀ.ಗೂ.ರಮೇಶ್ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಡಾ.ಬಿ.ಮೂರ್ತಿ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಎಚ್.ಆರ್.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಡಾ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್ (ಖಜಾಂಚಿ), ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡಾ.ಸಿ.ಡಿ.ಪರಶುರಾಮ್, ಡಾ.ಬಿ.ಪಿ.ಆಶಾಕುಮಾರಿ, ಡಾ.ಗುಬ್ಬಿಗೂಡು ರಮೇಶ್, ಡಾ.ಬಿ.ವೆಂಕಟರಾಮಣ್ಣ, ಡಾ.ಕೆ.ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ, ಡಾ.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಣೇಶ್, ಡಾ.ಬಿ.ವೆಂಕಟರಾಮಣ್ಣ, ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರೇಪುರ, ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ.ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ, ಡಾ.ಟಿ.ಎನ್.ನಂದ, ಡಾ.ಗಿರೀಶ್ ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಡಾ.ಎನ್.ಎಸ್.ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಡಾ.ಶಭಾನ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.