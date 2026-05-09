ಬಾಕಿ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಹಾರ ನೀಡದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮೇ.09: ನಗರದಲ್ಲಿನ ಏಳು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡದೇ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ನಗರದ ಮೋತಿ ಸರ್ಕಲ್, ಓಪಿಡಿ, ಟ್ರಾಮಾಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಳಗಲ್ಲು ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಡ ಜನತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಊಟ ಉಪಹಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕಬಾರದೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರೂ ಗೆ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ 10 ರೂ ಗೆ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣವನ್ನು ಆಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಏಳು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿತ್ಯ 3 ರಿಂದ ಸಾವಿರ ಜನ ಊಟ ಉಪಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ 13 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇವಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಸರ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಹಣ ನೀಡದ ಕಾರಣ. ಕಂಪನಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಉಪಹಾರ ಊಟ ತಯಾರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಗರದ ಏಳು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರದ ಸರಬರಾಜು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರೆಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಕಿ ಪೈಕಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ.
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸಂಜೆವಾಣಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಸಿಬ್ವಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಪಾಲಿಕೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆಯಂತೆ.
ಕೋಟ್:
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಡ ಜನತೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದೆಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಂದ್ ಆಗಬಾರದು. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು
ಶಿವರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.