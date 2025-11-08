ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಎಡಗೈ ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ನ.08: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ನ.15 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಡಗೈ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಎರುಕುಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಹುಸೇನಪ್ಪ , ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಆನಂದ್, ಗೌತಮ್,ಬುಜ್ಜಿ, ಪೃಥ್ವಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ವೀರೇಶ್ ಮುಂತಾದವರು ಇಂದು ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಡಿ ನಡೆಸಿ.
ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ವಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮೇಯರ್, ಉಪ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಬೇಕು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮತಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಖಾಯಂ ಮತಗಳಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ನಾವು ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯ ಸದಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯವಾದ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಪಟ್ಟ ನೀಡಲು. ನಗರ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ತುಕಾರಾಂ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಈಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾಯಕರು ಮನಗಾಣಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.