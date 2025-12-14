ಬಳ್ಳಾರಿ ತೇರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಕೈಚಳಕ ಮೂರು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ

ಡಿವಿಆರ್ ಸಮೇತ ನಗದು ಕಳವು
(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಡಿ.14: ನಗರದ ಬ್ರೂಸ್ ಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ತೇರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿಯ ಡಿವಿಆರ್ ಸಮೇತ ನಗದು ಸಮೇತ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ.
ರಾಮರಾಜ ಕಾಟನ್, ಮುಕುಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಹಾಗು ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು, ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಟ್ ಟನಲ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿರದ ಕಾರಣ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಸಗಿರಬೇಕು. ಉಳಿದ ಎರೆಡು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಡಿವಿಆರ್ ಯಂತ್ರ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೂ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಕೆಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬ್ರೂಸ್ ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮತ್ತವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು. ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ಡ್, ಪಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ತಜ್ಞರು ಬಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮುರಾರಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಕಳ್ಳರು ಕೈವಳಕ ಮೆರೆದು ಒಂದು ವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ ದೋಚಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಫ್ಟ್ ನ್ನು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆಯಂತೆ.