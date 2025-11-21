ಬಂಟ್ವಾಳ: ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ- ಬಂಧಿತ ಪತ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ

ಬಂಟ್ವಾಳ-ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನಾದ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಇರಿದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕೆ. ಟಿ. ಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಅವರು ತಲೆ, ಎದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡು, ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮಯಾಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ೧೯ ರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು ೭ ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ವುಮನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪತಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ.
ಹೆದರಿದ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಸೇಲ್ಸ್ವುಮನ್ ನಮಿತಾ ಅವರು ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬಿ. ಸಿ. ರೋಡ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತಾ ಅವರ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ೨೦೧೦ ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿವಾಹದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು, ಆತ ೨೦೨೪ ರಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಅಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದನು. ಮಗನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ವೈವಾಹಿಕ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರು ಈಗಾಗಲೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ ೧೯ ರ ದಾಳಿಯು ಇದೇ ವಿವಾದಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಚಾಕು ಮತ್ತು ಬುರ್ಖಾವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಇರಿದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸೋಗನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಳೇ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಳೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
