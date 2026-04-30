Thursday, April 30, 2026
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 92.47ರಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಮತದಾನ

Mysore_Newsroom
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ,ಏ.30- ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 92.65% ಮತದಾನವಾಗಿದೆ .


ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ . ಇದರರ್ಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನವು ಸುಮಾರು 93% ರಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 142 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮಾನ್ (93.39%), ಹೂಗ್ಲಿ (91.41%), ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು (91.45%), ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು (91.39%), ಮತ್ತು ನಾಡಿಯಾ (91.35%) ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.


ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶೇ. 87.25 ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಉತ್ತರ ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 88.91 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೌರಾದಲ್ಲಿ ಶೇ. 90.93 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.


ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಂತದ 152 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 93.19 ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, “ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ‘ಮತದಾರರ ಮತದಾನ’ವಾಗಿದೆ. 2021 ರ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 82% ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು.

