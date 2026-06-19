ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೂ-ಕಬಳಿಕೆ: ರೈತರಿಂದ ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ.ಜೂ.19: ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 113.13 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳದ ಜಮೀನನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡದೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡದ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭೂ-ಕಬಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರು ಗೋಮಾಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಳೆಗೆ ಜಗ್ಗದೆ ಧರಣಿ ಕುಳಿತರು. ಮಹಿಳೆಯರು, ವಯೋವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಭೂಮಿ ಉಳಿವಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಮದ ನೂರಾರು ರೈತರು ತಲಾ ಒಂದೆರಡು ಎಕರೆಯಂತೆ ಈ ಗೋಮಾಳದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಇನಾಂ ಗ್ರಾಮ. ಈಗಿರುವಾಗ ಮಂಡ್ಯದ ವಕೀಲ ಡಿ.ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯರ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 1969ರಲ್ಲಿ 95.13 ಎಕರೆಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತದನಂತರ ವಕೀಲರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರುವಾಗ ವಕೀಲರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಜಮೀನಿನ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಜಮೀನು ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವದಲ್ಲಿರುವ
ರೈತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ನಾಗರಾಜು ದೂರಿದರು.
ಮಂಡ್ಯದ ವಕೀಲರು ಸುಮಾರು 80 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಗೋಮಾಳ ಉಳ್ಳವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ವಕೀಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದರಾಖಾಸ್ತು ಕಮಿಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಕ್ರಯಪತ್ರ, ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಕಾನೂನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 95.13 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶಿಸಿದರು.ವಕೀಲರ ಮಗ ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ಹಾಕಿಸಿ ಬೆದರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನೈಜ್ಯವಾದ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ದೊರಕುವ ತನಕ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು, ರಮೇಶ್, ನರಸೇಗೌಡ, ಎಂ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ್, ಕಾಳೇಗೌಡ, ಎಂ.ಡಿ.ಶಿವಣ್ಣ, ಮಂಜು, ಚಂದ್ರು, ಶಿವಣ್ಣ, ಅಜೇಗೌಡ, ಶಂಕರ್, ರಮೇಶ್, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಜಯಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿದ್ದರು.