ಪ್ರಜಾ ಸ್ಪಂದನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ

ಹನೂರು.ನ.25:- ಪ್ರಜಾ ಸ್ಪಂದನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಷೇರು ಕಟ್ಟಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್ಸಿ , ಎಸ್ಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಜಾ ವಿಮೋಚನ ಚಳುವಳಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ಸ್ಪಂದನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರಜಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಜೊತೆಗೂಡಬೇಕು.
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ರವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಹನೂರು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಜಾ ವಿಮೋಚನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಣಗಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೀನ ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಪ್ರಜಾ ಸ್ಪಂದನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದರು.
ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಜನಾಂಗದವರು ಸಹೋದರತೆ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಲವು ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಣಿಗಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾವುಕಯ್ಯ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಮಣಗಳ್ಳಿ ನಿಂಗರಾಜು, ಯಳಂದೂರು ಸಿದ್ದರಾಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಮೇಶ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ನಾಗೇಶ್, ಶಿವಮಲ್ಲು ಕುಣಿಗಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.