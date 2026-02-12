ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಫೆ.12: ಇಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಫೆ.15 ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವದು.ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಭಾವನಾ ಶಾಂತಿ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಶಿವಾನುಭವದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಕರ್ಷಣೀಯ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪಂಚಲೋಹದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗ ದರ್ಶನ. 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಹೊಲೊಗ್ರ್ರಾಫಿಕ್ ಶಿವಲಿಂಗ ದರ್ಶನ. ಮಾರ್ಚ: 16, 17, 18 ಶಿವಾನುಭೂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬಿ.ಕೆ.ನಿರ್ಮಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.