ಪುರಾತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ: ಡಾ. ಕೆ.ಕೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು.ಜು.26: ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಂSI)ಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ. ಕೆ.ಕೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ “ಉಟimಠಿses oಜಿ ಂಡಿಣ ಚಿಟಿಜ ಂಡಿಛಿhಚಿeoಟogಥಿ oಜಿ Iಟಿಜiಚಿ ಚಿಟಿಜ Souಣh ಂsiಚಿ” ಅರಮನೆಯ ಚಂದ್ರಶಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಎಂದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾ. ಕೆ.ಟಿ. ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ‘ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್’ ಉಪಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಸಂವಾದಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ-ಕರಕುಶಲಗಳ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉತ್ತೇಜನದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಕೃತಿ ಪುರಾತತ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಲೇಖಕರಾದ ಡಾ. ಕೆ.ಕೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಹೆಸರಾಂತ ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಪೂರ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಯೋಧ್ಯೆ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಪುರಾತತ್ವ ತಾಣಗಳ ಉತ್ಖನ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಡಾ. ಕೆ.ಕೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅವರ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ. ಕೆ.ಕೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ, ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಣ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.