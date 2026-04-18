ಪುತ್ತೂರ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ- ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ

ಪುತ್ತೂರು: ಮಹತೋಭಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಪೂರ್ವ ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಬಲ್ನಾಡು ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವಗಳ ಭಂಡಾರ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಸಣ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಉತ್ಸವ, ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಪುತ್ತೂರ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ
ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜನಸ್ತೋಮ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಬಲ್ನಾಡಿನಿಂದ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವಗಳ ಜತೆ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವವು ದೇವಾಲಯದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಲಾದ ಹರಿವಾಣಕ್ಕೆ ಕಡ್ತಲೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕರು ಶ್ರೀಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾ ಅನ್ನದಾನ
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ೫೦ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ರಜೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಉಳ್ಳಾಯನ ಜಳಕ ಸವಾರಿ
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಉಳ್ಳಾಯನ ಜಳಕ ಸವಾರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಎ. ೧೮ ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ದೇವರ ಅವಭೃತ ಸವಾರಿಯು ೧೩ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿರುವ ವೀರಮಂಗಲ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ತಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಅವಭೃತ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಆರತಿ, ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಎ. ೧೯ ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೀರಮಂಗಲ ನದಿ ತಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಭೃತ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೧೦ ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎ. ೧೮ ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆದು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎ.೧೬ ಹಾಗೂ ೧೮ ರಂದು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯ ತುಲಾಭಾರ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
