ಪುತ್ತೂರು; ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆರಂಭ ದೊರಕಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಾತ್ರಾಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಯುವ ‘ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.
ಎ.೧೦ರಂದು ಕೊಡಿ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಎ.೨೦ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎ.೧೭ರಂದು ಪುತ್ತೂರು ಬೆಡಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಥೋತ್ಸವದಂದು ಸುಮಾರು ೨ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಎ.೧೦ರಿಂದ ದೇವರ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ರವಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ, ಸದಸ್ಯರಾದ ವಸಂತ ಕೆದಿಲಾಯ, ಈಶ್ವರ ಬೆಡೇಕರ್, ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ, ನಳಿನಿ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಮಹಾಬಲ ರೈ ಒಳತ್ತಡ್ಕ, ಸುಭಾಶ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ, ವಿನಯ ಸುವರ್ಣ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಸಂಜೆ ಉತ್ಸವ, ಶಿವಪೇಟೆ, ತೆಂಕಿಲ, ಕೊಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು, ಏಳ್ನಾಡುಗುತ್ತು, ಬೈಪಾಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಸವಾರಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಇಂದಿನ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ
ಎ.೧೩ ರಂದು ಸಂಜೆ ಉತ್ಸವ, ಪೇಟೆ ಸವಾರಿಯು ಕೋರ್ಟು ರಸ್ತೆ, ಸೈನಿಕ ಭವನ ರಸ್ತೆ, ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ಉರ್ಲಾಂಡಿ, ಬೊಳುವಾರುಬೈಲು ಸವಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
