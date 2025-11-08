ಪಾಕ್ ಪರಮಾಣು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ಇಂದಿರಾ

ನವದೆಹಲಿ.ನ8: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಹೂಟಾ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಐಏ ಅಧಿಕಾರಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಬಾರ್ಲೋ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಹೂಟಾದ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದವು ಎಂದು ಬಾರ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು “ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಅವಮಾನ” ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
“ನಾನು 1982 ರಿಂದ 1985 ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.”ಬಾರ್ಲೋ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಈ ದಾಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. “ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ರೀತಿ ಏನೇನೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ರೇಗನ್ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಫ್ಘಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು” ಎಂದು ಬಾರ್ಲೋ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ರಹಸ್ಯ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾರ್ಲೋ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿಐಏ ಯ ಕೌಂಟರ್ ಪೆÇ್ರಲಿಫರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾರ್ಲೋ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕಾ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ’ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಅವರು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಹಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಪಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಪರಮಾಣು ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೋಲಾರ್ಜ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಎಂದೂ ಬಾರ್ಲೋ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.