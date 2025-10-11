ಪರಿಸರ ಮುನಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕಟನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು: ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅ.10: ಪರಿಸರ ವಿನಾಸದಿಂದಾಗಿ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರುತ್ತವೆ, ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಇಂದು ನಗರದ ಮುನಿಷಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ “ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ” ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ದೂರದರ್ಶತ್ವದ ಫಲದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು ಪರಿಸರ ಉಳಿಬೇಕು. ಎಂದು 1972 ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 1974 ರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.1980 ರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಪರಿಸರ ಉಳಿದಿದೆಂದರು.
ಜಲ ಮೂಲಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಅವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ದೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರೂ ಸಹ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ ಬಳಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕಳೆದ ಎರೆಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ
ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಧೂಳನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆಂದರು.
ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 52 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ. 2.4 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಧ್ಯಂತ ಪರಿಸರದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ “ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆಂದು ಹೇಳಿ. ಬರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು….ಬೈಟ್
ಸಂಸದ ಇ.ತುಕರಾಂ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ, ಖನಿಜ, ಜಲ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಔದ್ಯಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು , ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಬೇಕೆಂದರು.
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಡೂರಿನ ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ಡಾ.ಜಿ.ಮನೋಹರ್, ಅಮರೇಶಗೌಡ, ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು 1974 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದಿ.ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯ್ತು.
ಡಿಸಿಎಫ್ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ್ ಕೆ.ಎನ್. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್ಲು ದೊಡ್ಡವಸವ ಗವಾಯಿಗಳ ತಂಡದಿಂದ ಗೀತಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿ ಇ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಮೇಯರ್ ಮುಲ್ಲಂಗಿ ನಂದೀಶ್, ಡಿಸಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ., ಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ಶೋಭಾರಾಣಿ, ಸಿಇಓ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಾರೀಸ್ ಸುಮೇರ್, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಪಿ.ಸಿ.ಮಂಜುಮಾಥ, ಎಸಿ ಪ್ರಮೋದ್, ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತರಾಜ್ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.
ಬಾಕ್ಸ್
ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30. ರ ವೇಳೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ…ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಎಸ್ಪಿ. ಡಾ.ಶೋಭಾರಾಣಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಓ…ಎಂದು ಕೂಗುವುದು, ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.