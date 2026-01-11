ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಲು ಯತ್ನ

ನವಲಗುಂದ,ಜ.೧೧: ಮಹಾದಾಯಿ, ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂದ ನಂತರ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ರೈತ ಭವನದಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ಧೇಶವಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಷ್ಟಿçÃಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಬಾಕಿದಾರರಾದ ರೈತರು ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಲನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಇದುವರೆಗೆ ಶೇ೪ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ೩ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಕಳೆದಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ೩ಲಕ್ಷದಿಂದ ೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ೫ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಸಾಲ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸಚಿವರು ಮದ್ಯಸ್ಥಕೆ ವಹಿಸಿ ೫ ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ದೊರಕುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿಚ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಲ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದೆಂದರು.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಸುಧೀರ ಸಾಹುಕಾರ, ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಾಡಿಭಾಯಿ, ಸುಭಾಸಚಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರವಿ ತೋಟದ, ಶಿವಣ್ಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ್ನವರ, ಉಳಿಯಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ, ಬಸಪ್ಪ ಮುಪ್ಪಯ್ಯನವರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನಮಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಸುತಗಟ್ಟಿ, ದೇವರಾಜ ದಾಡಿಭಾವಿ, ಶಂಕ್ರು ತೋಟದ, ಷಣ್ಮುಖ ಗುರಿಕಾರ,ಗಂಗಪ್ಪ ಸಂಗಟಿ, ಬಾಳಪ್ಪ ಗಡ್ಡಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ನೀಡವಣಿ, ಮುರಿಗೇಪ್ಪ ಪಲ್ಲೇದ, ಗೋವಿಂದರಡ್ಡಿ ಮೊರಬದ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳದ, ಕರಿಯಪ್ಪ ತಳವಾರ ನೂರಾರು ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇದ್ದರು