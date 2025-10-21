ಪಟಾಕಿತ್ಯಾಗ, ಪ್ರೀತಿಯಾಗ’ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಸಂಡೂರಿನ ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಸಂಡೂರು :ಅ:21 ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಬದಲು, ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಡೂರು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಮತ್ತುಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ದೀಪಾವಳಿಯ ‘ಬೆಳಕಿನ ಸಂದೇಶ’ವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್ಎಸ್ ನಾನಾವಟೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸುರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಡೂರುಘಟಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿನಮ್ಮಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡದೇ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ನೊಂದವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಅವರಿಗೆಅವಶ್ಯಕವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ,ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿತರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸನಾಉಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಪಟಾಕಿಗಳ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನುಕೈಗೊಂಡು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಯು ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನುತಡೆಯಲುಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚದಿರಲು ಶಪಥ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ, ಪಟಾಕಿಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಸುರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಡೂರುಘಟಕದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಪಟಾಕಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹಣ, ಪ್ರಣತಿ ಮತ್ತುಎಣ್ಣೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನುಆಚರಿಸಲು, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಖುಷಿ ನೀಡಲು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂಡೂರು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಮತ್ತುಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಮೂರು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಡೂರುತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆದು. ನಮ್ಮು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿರಿಯರ ಬಳಿ ಕುಳಿತು, ಅವರಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ನಗೆ ಮೂಡಿತು.ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಈ ಆಚರಣೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾನವೀಯಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.ಪಟಾಕಿತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಲಾಗಿದೆ.ಹಿರಿಯರಿಗೆಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿಅಗತ್ಯವಿರುವವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತರುವುದುಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಸುಜಾತಾಘೋರ್ಪಡೆ,ರುಕ್ಮಿಣಿಕದಮ್,ದಿವಾಕರ್ ಬೇಲೇರಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿದ್ದರು.
