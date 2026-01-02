ನಿಷೇಧಿತ ಬುಲೆಟ್: ಸೋಮಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ

By
Sanjevani_Newsroom
-

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜ.02: ನಿನ್ನೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮೃತ ಯುವಕನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವುದು ನಿಷೇಧಿತ ಬುಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾರದ್ದು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಗರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೋಮಶೇಖರೆಡ್ಡಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದೆ  ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೈರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೀರೋ ಆಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹೋದರ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಪೈರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ. ತಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದೊರೆತ ಬುಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ ಎಂದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿನಾಕಾರಣ ನಮ್ಮಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಗೆತನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದುಕಡೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಇರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  8 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪುತ್ತಳಿ ಇಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಇಡಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ  ಆದರೆ ಬೇಕಂತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಲಿ ನಿಗಧಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಲಿ ದಾಟಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲುಗರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಕಾರು ಪುಡಿ, ಬಾಟಲ್  ತೂರಿದರು ಎಂದಾದರೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆಂದರು. ಬೆನ್ನಿಗೂ ಕಲ್ಲೇಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾವು ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR