ನಿವೇಶನ ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ನಿವೇಶನ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ

ಸುಳ್ಯ-ಸುಳ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ತಾಲೂಕು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ನಿವೇಶನ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶಾಸಕಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಸುಳ್ಯ ನಗರ ವಸತಿ ರಹಿತ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಶಾಸಕಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ ರವರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದರು. ಸರಕಾರದಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ
ರಶೀದ್ ಜಟ್ಟಿಪಳ್ಳ ‘ವಸತಿ ನಿವೇಶನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ನಗರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವರುಷಗಳು ೧೫ ಕಳೆದರೂ ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ನಗರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು ಸುಳ್ಯ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಸತಾಯಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಯವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯು ಸರಕಾರದಿಂದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ ೯೬/೧ಂ೧ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ ೩೭೪/೨ ಎರಡೂ ಸರಕಾರಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಭೂ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಸಹಿತ ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಗರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಸರಕಾರದಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಕರೆದು ಇದೀಗ ಸ್ಥಳ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ೪೫೫ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಾಸಕರು ಕೂಡಲೇ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಕವಿತ, ಸಾಜಿದಾ, ಪದ್ಮನಾಭ, ಅನೀಸಾ, ಸರೋಜ, ಇಂದಿರಾ, ಕಮಲ, ಮಮತ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
