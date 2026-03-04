ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಡಿ ‘ಮಾಯ’ವಾದ ಸರ್ಕಾರಿಬಾವಿ..!

ಪುತ್ತೂರು; ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿಯೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ೮೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದ ಆಯಾತಾಕಾರದ ಕಲ್ಲುಘಟನೆಯೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಸಂದರ್ಭ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಕೀಲರೇ ಈ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪುತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ೧೩೩/೯ಎ ೦.೦೨ ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಲುಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ೧೫ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿರುವ ಜಾಗ. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ೧೩೩/೯ಬಿ ೦.೦೬ ಎಕರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ೫೫೦೦ ಚದರ ಅಡಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ದನಕರುಗಳ ಪಾಲಿಗೂ ನೀರು ನೀಡುವ ಬಾವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಾಮಾವಶೇಷಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ೫೫೦೦ ಚದರ ಅಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ೧೦ ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕಿತಾಪತಿ
ನಗರಸಭೆಗೆ ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ೧೩೩/೯ಎ ೦.೦೨ ಮತ್ತು ೧೩೩/೯ಬಿ ೦.೦೬ ಜಾಗದ ಗಡಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ೧೩೩/೯ಬಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ನಮೂದಿಸಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೇಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದೆ. ಎರಡೂ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಗಡಿಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಕಿತಾಪತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿ ನಗರಸಭೆ ಮೌನ..
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ನಗರಸಭೆಯ ಆಸ್ತಿ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಲು ಮುಂದಾಗದೆ ಪೈಲ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚದರ ಅಡಿ ಕಟ್ಟಡವಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೂ ಕಾನೂನುಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ. ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಗರಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
—ಕೋಟ್–
ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು – ವಿದ್ಯಾ ಕಾಳೆ ನಗರಸಭಾ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ.
