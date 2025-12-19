ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊದಿಕೆ ವಿತರಣೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಡಿ.19- ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸೂರಿಲ್ಲದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಚಳಿಯ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ‘ಹೊದಿಕೆ ಜೀವಕೆ’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ನೀಡಿ ಆಸರೆಯಾದರು.
ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ರವರು ಮಾತಾಡಿ ಹೊದಿಕೆ ಜೀವಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಭಾಷ ರವರು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊದಿಕೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ವನಿತಾ.ಎಂ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊದಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ, ಆಶ್ರಮದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವೇಟ್ಟರ್ ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಯ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನೆರವಾಗ ಬಯಸುವವರು ತಪ್ಪದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9448584400 ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು, ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಂಪನಿಯ ವೀರನಗೌಡ, ಪ್ರವೀಣ್,ವಿಷ್ಟುಪ್ರೀಯ.ನಿನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶಿವಶಂಕರ್, ವಸಂತ್, ನವೀನ್, ಬಾಲರಾಜ್, ಅನಿಲ್, ರಜತ್, ಭಾಷ,ವಿನಯ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಹಸೇನ್, ಚಿರಂಜೀವಿ,ವಿಶ್ವ,ನಾಗರಾಜ್ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು