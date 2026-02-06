ನಾಗಲಕೆರೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಪತ್ತೆ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಿಸ್ತಾ ಹೌಸ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಲಕೆರೆಯ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಂಸದ ಚೀಲಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ನಾಯಿಗಳು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾವೋ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಗರುಡ ಸ್ಥಂಬದ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಬೃಹತ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಚಕ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳ ಕವರ್ ನೋಡಿ ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಸೇರಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ನಾಯ್ಡು ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಮಾಂಸದ ಚೀಲ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಅರ್ಚಕ ಮಹೇಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರ ಮನವಿ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದ ಜನರು ಪರ ವಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೀಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡೊದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತಾ ಹಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಡೋರೆಂಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಂಸದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ. ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು.
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ಐಜಿ ಡಾ.ಹರ್ಷ, ಎಎಸ್ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಘಟನೆಯ ವಿವರಣೆ ಪಡೆದರು.ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಐಜಿ ಹರ್ಷ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಸ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದು ಬೇಡ ಸತ್ಯಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಥರು ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಪಿಸ್ತಾ ಮಾಮೂಲು
ಪಿಸ್ತಾ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಕೆಲವರು ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೊಟೇಲ್ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪವೆತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿಸ್ತಾ ಹೌಸ್ ನಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಷ್ಟು ಪಿಸ್ತಾ ಮಾಮೂಲು ಪಡೆದು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಸಿದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು.