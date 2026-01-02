ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಗತ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು: ಜ.02:- ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಗುರುವಾರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ರ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತೀಯ ಶಾಲೆಯಾದ ಪೂರ್ಣ ಚೇತನ ಶಾಲೆಯ ಸುಮಾರು 380 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅನನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯಾದ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಈ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ, ಪಂಜಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಡುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. 14 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಭರತ ನಾಟ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ನಡೆಸಿದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.
3ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯ 380 ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಧಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರದ ಶ್ರೀ ಶಿವ ದೇಗುಲ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಲೇ ಔಟ್ ನ ವಿನಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇಗುಲದಿಂದ ಈ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಂಜೆ 6. 15ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು 7. 15ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂರೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲಕ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಸೊಗಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್ ರಾಜ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೇಶ ಭಕ್ತಿ-ಆಧ್ಯಾತ್ಮ-ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಸಾರುವುದಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು, ಹೆತ್ತವರು ಹಾಗು ಸ್ಥಳೀಯರ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.