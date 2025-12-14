ನಗರದ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸಾಗಾಣೆ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ:ಡಿ,14- ನಗರದಲ್ಲಿನ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು ಜನ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಪಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಪಿ. ಗಾದೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಣಿದಯಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಮ್ಮದ ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿದ್ದು. ಒಂದು ದನ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ದನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 2945 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ 500 ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹14.72 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಣಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಗದಿತ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದನಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಲಿದೆ.
ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡಲಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡುವ ದನಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಜನತೆ ಈ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು, ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹುಷಾರಾಗಬೇಕಿದೆ.