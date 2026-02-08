ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಫೆ.08: ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಗರದ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳ ಕಿರು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವು ಬೇವಿನ ಮರದಿಂದ ಕೂಡಿದವುಗಳಾಗಿವೆ.
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ನೆಡುವ ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ, ಅರಿಷಿಣ ಹಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟೆ( ಸೀರೆ, ಕುಪ್ಪಸ) ಸುತ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗುಡಿಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಇವು ನಂತರ ಬೆಳೆದು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವವರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಜನ ಹಾಕುವ ಕಾಸಿನ ಮುಂದೆಯೂ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪುಟ್ ಪಾತ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ದೇಬಾಲಯ ಆಗುವುದನ್ನು ಈಗಲೇ ತಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಗರೀಕರು.