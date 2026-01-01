ನಗರದಲ್ಲಿ ಜ 4 ರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜ.01: ಗದಗ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು “ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಲೀಲಾಮೃತ” ಕುರಿತಾಗಿ ನಗರದ ರಾಘವ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜ.4 ರಿಂದ 13 ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5.45 ರಿಂದ 8.15 ರ ವರೆಗೆ “ವಿವೇಕ ಮಂಟಪ” ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ವಿವರ ನೀಡಿದ ವಿವೇಕ ಮಂಟಪ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ, ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರಭುದೇವ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು, ಹಾಗು ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಮೇಯರ್ ಪಿ.ಗಾದೆಪ್ಪ, ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಭು ಬಂಗಾರ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ 2023 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ರೀತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜ.11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ತೆರಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.