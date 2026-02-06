ನಗರಕ್ಕೆ ನಾಡಿದ್ದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಸಫಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಫೆ.06: ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಸಫಲ್ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಗರದ ಬಿಕೆಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾಡಿದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ಕುಂದಾಪುರದ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಿಮಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ( ನರ ಸಂಬಂಧಿತ)ಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಡಿ.ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟರ್ ವೆನ್ಸನ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಷ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಇಂಟರ್ ವೆನ್ಸನ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ನೀಡಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಜನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು. ಸಧ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಗರದ ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ರೀತಿ ಇವರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ( ಸ್ಟ್ರೋಕ್) ಗೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಕೆಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ.
ತಲೆನೋವು, ಬೆನ್ನುನೋವು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಕೈಕಾಲಿನ ನರದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೈ.ಕಾಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಪಸ್ಮಾರ, ನಡೆದಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.