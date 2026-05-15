ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿಎ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಾಯಕ್

ಮಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮೇ ೧೦ರಂದು ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹಾಗೂ ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿಎ ಎಸ್.ಎಸ್. ನಾಯಕ್ ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು , ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುವಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ೪.೧೫ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೮೫ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರು. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಚಿನ್ನ, ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತುಗಳು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆಮದಿನ ಶೇಕಡಾ ೩೧.೧ ರಷ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆಮದು ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಶೇಕಡಾ ೧೦ ರಷ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಬಳಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ೭೦೦ ರಿಂದ ೯೦೦ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ೭೨ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.೨೦೨೪-೨೫ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ೯೫ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು , ೨೦೨೫-೨೬ ರಲ್ಲಿ ೧೧೯ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ೮೮ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಿದ್ದು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. ೨.೧ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. ೧ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಶೇ. ೩೦-೪೦ ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೂ ಸಹ ೨೦-೨೫ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಶೇ.೫೦ರ ಕುಸಿತವು ೩೬ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಾಗ, ಭಾರತದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಐಟಿ (Iಖಿ), ಫಾರ್ಮಾ (ಔಷಧ) ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಫ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಮದು ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು (ಒಚಿಞe iಟಿ Iಟಿಜiಚಿ) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಆಮದು ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮೇ ೧೦ ರ ಘೋಷಣೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವುಗಳತ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಇಂದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಜಿ.ಯೋಗೀಶ್ ಪೈ, ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಎಂ., ಸಿಎ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ, ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಎಸ್. ಎಂ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದರು.
