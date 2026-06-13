ದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಜೀವಂತ – ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ

ದೊಡ್ಡತೋಟ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ಸುಳ್ಯ:ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ದೊಡ್ಡತೋಟದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀವರ್ಚನ ನೀಡಿದರು. ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಜನೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೆಳಿದರು.
ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಮೇರ್ಕಜೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಾಮೋದರ ಕೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್.ರಾವ್, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಜಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಧವ ಎನ್, ಜತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶರತ್ ಕೆ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಮಕರ ಎನ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಎಂ, ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂ, ಪುನೀತ್ ಕೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ, ಉದಯಕುಮಾರ್ ಎಂ, ರವಿಚಂದ್ರ ಕೆ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕೆ, ಕರುಣಾಕರ ಕೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಕುಸುಮಾವತಿ ಎ, ನವೀನಕುಮಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್, ಪವಿತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಜೂ. ೯ ರಂದು ಸಂಜೆ ಅಘೋರ ಹೋಮ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಪೂಜೆಯು ನಡೆಯಿತು. ಜೂನ್. ೧೦ ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಹವನವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಗಂಟೆ ೯-೩೩ ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಯಿತು. ವೇದ ಮೂರ್ತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಬರಾಯರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಯಳಚಿತ್ತಾಯರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ರಾಮ ತಾರಕ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ವರಿಂದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.
ದೊಡ್ಡತೋಟ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ