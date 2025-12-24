ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಒಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ನಂಜನಗೂಡು: ಡಿ.24:– ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ದ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ದಿಡೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ದೇಗುಲದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಾ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಪಿಲಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲೂ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸುವ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ , ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದಾಯ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬೆಂಕಿ ಮಹದೇವರವರು ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಕಪಿಲಾ ನದಿಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಸಿ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಶೌಚಾಗೃಹ ವನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರು ಈ ಕೆಲಸವು ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಡಾರ್ಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಚಾಪೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಳಲೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.