ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಟುಂಬದ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮನವಿ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅ.08: ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಟುಂಬದ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಮೋಚನಾ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಕ್ಕಳ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವರವನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಣತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು., ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಣತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವ ಹಾಗು ಉಪಹಾರ, ನೀರು, ಚಹಾ ಮುಂತಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಣತಿ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲೆ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಗಣತಿಯ
ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಾಗುವವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಿತಿ ಹಾಗು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸದೆ ಎಲ್ಲ ದೇವದಾಸಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ
ಮೂರು ತಲೆ ಮಾರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಗಣತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು, ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನೀಡಲು ತರುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಠು ಭ್ರಷ್ಠಾಚಾರದ ತೊಂದರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು
ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಪಡರಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ
ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು, ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ 5000 ರೂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇವರ
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಇತರೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ವಾವಲಂಬಿತನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಮೋಚನಾ ಸಂಘ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯು ಬಸವರಾಜ್, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈರಮ್ಮ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿ ವೀರೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು