ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ.೧-ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಕಾರ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಐಎ) ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾ, ಶೋಪಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಂಟು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು “ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಟೆರರ್” ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ವಾನಿ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ ೧೦ರಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸಹ-ಸಂಚುಕೋರರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾಸಿರ್ ಬಿಲಾಲ್ ವಾನಿ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ೧೫ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹಮಾಸ್ ಶೈಲಿಯ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ, ಕಚ್ಚಾ ರಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾನಿ ಪುಲ್ವಾಮಾದ ೨೮ ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯ ನಬಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ವಾನಿ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಡ್ರೋನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಸ್ಫೋಟಕ ಪೇಲೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಗಾಮ್ ನ ಮಸೀದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾನಿ ನಬಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರು ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪರ ಓವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.
೨೦೨೫ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ, ವಾನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಆದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ನಂಬುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಚರ ಅಮೀರ್ ರಶೀದ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ವಾಹನ – ಐ ೨೦ – ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಬಿಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Home ಮುಖಪುಟ ಸುದ್ದಿ ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ: ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಐಎ ದಾಳಿ