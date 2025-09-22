ದಸರಾ: ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು: ಸೆ.22:- ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೆ.22ರಿಂದ ಅ.2ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಸಂಬಂಧÀ ಕೆಲ ನಿರ್ಬಂಧÀ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆ.22ರಿಂದ ಅ.2ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ 3ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೆ ಅರಮನೆ ಸುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವೃತ್ತ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ-ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಚಯ್ಯ ವೃತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ, ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡ ಜಂP್ಷÀನ್, ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆ, ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವೃತ್ತ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವೃತ್ತ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮಧÀ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಸುತ್ತುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೃತ್ತ- ನೆಹರು ವೃತ್ತ- ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು (ಓಲ್ಡï ಸ್ಟಾಚ್ಯು ವೃತ್ತ) ಮತ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ತಿರುಗುವ ರೀತಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವೃತ್ತ, ಕೆ.ಆರ್ ವೃತ್ತ, ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಬಾಟಾ ಜಂP್ಷÀನ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೃತ್ತ, ಇರ್ವಿನ್ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ವೃತ್ತ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ (ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ), ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವೃತ್ತ ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧÀ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಧÀ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಸುತ್ತುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓಲ್ಡï ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ: ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಸ್.ಆರ್. ರಸ್ತೆ ಜಂP್ಷÀನ್ವರೆಗೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾವೂದ್ಖಾನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂP್ಷÀನ್ (ಗಾಂಧಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸï), ನೆಹರು ವೃತ್ತದವತೆಗೆ(ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ) ವಾಹನಗಳ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ನೆಹರು ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ದಾವೂಸ್ಖಾನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂP್ಷÀನ್ವರೆಗೆ (ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ) ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧÀ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅತಿಗಣ್ಯರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.