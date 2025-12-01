ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ತೂಗು ಸೇತುವೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಹುಣಸೂರು,ಡಿ.01-ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
2018 ರಲ್ಲಿ ನಗರದ ಜೀವನದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತೂಗು ಸೇತುವೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿರುವ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹುಣಸೂರು ನಗರದ ಅರ್ಧ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವಾರ್ಡಿನ ಜನರು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಶವ ಹೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಎರಡು, ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಿ ಹಳೆ ಸೇತುವೆ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಾದಿ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಇದರ ಅರಿವಿದ ಸ್ಥಳೀಯರೆ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಂತಹ ಬೃಹತ್ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ತೂಗು ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಸೇತುವೆ ರಾಜ್ಯದಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸೇತುವೆ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಪ್ರಳಯ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ತೂಗು ಸೇತುವೆಗೆ ಹಾನಿ ಯಾಗಿತ್ತು. ತದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸೇತುವೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಕುಡಿ ನೀರು ಶುದ್ದಿಕರಣ ಘಟಕವಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಲ್ಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದು ಅವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಎಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಲು ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತೂಗು ಸೇತುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ.