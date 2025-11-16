ತುಂಗಭದ್ರ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳು

ಬಳ್ಳಾರಿ.ನ.16-ಉಪ-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದ  ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತುಂಗಭದ್ರ ಜಲಾಶಯದ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಯ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳು
100 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಸಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ 80 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಮತ್ರ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 75 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಉಳಿದಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೂಡಲು ಇನ್ನೂ 20 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಭೆಯು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಜಲಾಶಯದ ಬಲದಂಡೆಯ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಎಡ ದಂಡೆಯ ಎಲ್.ಬಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಜನವೇರಿ 10 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಡಲು ಸಭೆಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇ 05 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ರಾಯ, ಬಸವ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ನಗರ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೇ 05 ರ ವರೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ನದಿಯ ಮೂಲಕ ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜೋಲಿಬಂಡ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸುಂಕೇಶೋಲ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೂ ಅವರ ಖೋಟಾದ ನೀರು ಬಿಡಲು ಸಭೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ.
ತುಂಗಭದ್ರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ನೂತನ ಗೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಜೂನ್ 26 ರ ವಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ 33 ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಭೆಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು-
ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ  ಉಪ-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಲಾಶಯ ಮುಖ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಮುಖ್ಯವೋ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

