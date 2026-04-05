ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿನ  ಹೂಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಏ.05: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸೈನಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರುಗಳಾದ, ಎಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಹಾಗು ನಾರ ಲೋಕೇಶ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ 33 ಟಿಎಂಸಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ರೈತ ಸಂಘ. ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ. ವೀರಭದ್ರ ನಾಯಕ್ , ಜಾಲಿಹಾಳ ಶ್ರೀಧರಗೌಡ , ಕುರುಬರ ಗಾದಿಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ , ಎಸ್. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಗೌಡ, ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.