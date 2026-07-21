Tuesday, July 21, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗುಂಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ತಾಲೂಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗುಂಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

By
Sanjevani_Newsroom
-

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಹೊಸಪೇಟೆ.ಜು.21 ತಾಲೂಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗುಂಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಪುಣ್ಯಾನಂದಪುರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜರುಗಿದ ಪದಗ್ರಹಣ  ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗುಂಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತಾಲೂಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐದು ಕೇರಿ ದೈವದವರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಸಲ ಭರಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು. ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ಹೋರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕುರಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿzರು.

ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ತಾಲೂಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೇರಿಗಳ ದೈವದವರು, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾರ-ತುರಾಯಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನಾಳ ಹಮುಮಂತ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವರಮನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಂದಿಗೇರಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿ  ತಳವಾರ ದುಶ್ಯಂತ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಂಬಾನಳ್ಳಿ ವಸಂತ, ಗುಜ್ಜಲ ಶ್ರೀನಾಥ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಗುಡಗುಂಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ತಾರಿಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಿ. ನಾಗÀರಾಜ, ಮಹಾರಾಜ ಸೋಮೇಶ್, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಮಾಳಗಿ ವಸಂತ, ಹೊಸಕೆರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಣಿಕೇರಿ ವೆಂಕಪ್ಪ,  ಪರಶುರಾಮ, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಬಂಡೆ ರಂಗಪ್ಪ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಗುಜ್ಜಲ ವಿಶ್ವವಾಥ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಜಂಬಯ್ಯ ನಾಯಕ, ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಂಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ, ಕಿಚಿಡಿ ವಸಂತ, ದುರುಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಗುಜ್ಜಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಟಿಗಿ ಜಂಬಯ್ಯ, ಕಟಿಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕಾಮಟಗಿ ನಾಗರಾಜ, ಜಂಬಾನಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಕೆ.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ಬಾಣದ ಬಸಪ್ಪ, ಬಾಣದ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಜ್ಜಲ ನಿಂಗಪ್ಪ, ಪರಶುರಾಮ, ಕರಿಹನುಮಂತ, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

21ಹೆಚ್.ಪಿ.ಟಿ-01

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.