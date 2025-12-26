ತಾಲೂಕು ಬಾಬೂಜಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಡಿ.26- ತಾಲೂಕು ಡಾಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ರಾಂ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ವಾಟಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಸಿಂಹಾಸನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ವರ್ಧಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಶುಭ ಕೋರಿದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರ ನಟರೂ ಆದ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ವಾಟಾಳು ಮಠದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಅದರಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಿ.ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಾಟಾಳು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಮರಡೀಪುರ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಶಿವಶಂಕರ್, ಮಲಿಯೂರು ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಬೈರಾಪುರ ಕೆ.ರಾಜು, ತಲಕಾಡು ಸುಂದರ್, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ರಂಗರಾಜಪುರ ಸುನೀಲ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯ 9ದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮಲಿಯೂರು ಸುಂದರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಗೋಪಾಲಪುರ ರಾಚಪ್ಪ,
ಹುಣಸೂರು ಸಿ.ನಿಂಗರಾಜು, ಕಳ್ಳಿಪುರ ಕಾಂತ ರಾಜ್, ಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ ಗೋಪಿ, ಮೂಗೂರು ಬಾಲರಾಜು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಸದಸ್ಯ ರಾಗಿ ಗೋಪಾಲಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ತಲಕಾಡು ಮಹದೇವ್, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ ರಂಗರಾಜು, ನಾಗಮ್ಮ, ಮಹೇಶ್, ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಬನ್ನೂರು ಸುಮಿತ್ರಾ, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಮೂಗೂರು ಸಿದ್ದರಾಜು, ಹುಣಸೂರು ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಗೋಪಾಲಪುರದ ಬಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಯರಾಮು, ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸೇರಿ ದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನರೀಪುರ ಲಿಂಗರಾಜು, ಹೆಗ್ಗೂರು ನಿಂಗಯ್ಯ, ಸೋಮಣ್ಣ, ರವಿ, ರಾಚಯ್ಯ, ಬೈರಾಪುರ ರಮೇಶ್, ಶಿವು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.