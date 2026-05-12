Tuesday, May 12, 2026
ತಾರಾನಾಥ ಕಾಲೇಜ೮ನಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರ ದಿನಾಚರಣೆ

Sanjevani_Newsroom
(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)

ಬಳ್ಳಾರಿ. ಮೇ.12: ನಗರದ  ತಾರನಾಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು  ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಪ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗಲ್) ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಶ್ರೀಧರ್  ಅವರು ಪ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗಲರವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ರೋಗಿಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆಯ  ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ದ್ರವ್ಯಗುಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ  ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಗಾಣಿಗೇರ್  ಮಾತನಾಡಿ,  ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಬಡವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಡವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಎಂದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾಯಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಡಾ.ಕೊಟ್ರೇಶ್  ಮಾತನಾಡಿ,   ಪ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗಲರವರು ಇವತ್ತಿನ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ  ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರು.

ಕಚೇರಿಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಬಿ.ಕುಬೇರಪ್ಪ, ಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಜಾನಕಿ, ಬಾಲ ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ರಾಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧೀಕ್ಷಕಿ ನಿರ್ಮಲಾ, ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಲಿಂಗಮ್ಮ, ಬಸವರಾಜ್, ದೇವರಾಜ್ ಮೊದಲಾದವರು

 ಪ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗಲರವರು ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು  ಮೂಗಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.

