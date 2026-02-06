ತಂಬಾಕು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ: ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು:ಫೆ.06:- ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ (ಎಫ್ಎಐಎಫ್ಎ), ತಂಬಾಕು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಅತಿಯಾದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯು ಎಫ್ಸಿವಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸುಮಾರು 20% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ (26 ಲಕ್ಷ) ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಫ್ಸಿವಿ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಗೋದಾಮು, ಹರಾಜು, ಸಾರಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಫ್ಎಐಎಫ್ಎ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿವೇಕ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯು ಭಾರತದ ತಂಬಾಕು ರೈತರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಫ್ಸಿವಿ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಬಾಧಿಸಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ತಂಬಾಕಿನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಬಾಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಎಫ್ಸಿವಿ ರೈತರ ಪಾಲು ಈಗಾಗಲೇ 21% ರಿಂದ 10% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಪಾಲು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಿದ್ದು, ಎಫ್ಸಿವಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
“ಈ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅಗ್ಗದ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಫ್ಸಿವಿ ತಂಬಾಕು ರೈತರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.