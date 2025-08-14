ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು: ಆ.14:– ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನರ್ಜನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಬಸವನಗೌಡಪ್ಪ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಾತ್ನಕಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಐ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡಾ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನ್ನಾನಾದರೂ ಹೊಸತನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುರಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಓದಬೇಕು. ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟೇ ಇರಬಾರದು. ಇವುಗಳ ಜತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಆಯಾಮವೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿದವರಿಂದ ಅನುಭವಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಕೈಪಿಡಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಹೊಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
ಲೈಫ್ಸೈನ್ಸ್ನ ಡೀನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡಾ.ಕೆ.ಎ.ರವೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ, ಡಾ.ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.