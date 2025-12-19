ಡಿ. 22 ಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ:ಡಿ,19- ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮನರೇಗ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲು, ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ತಿಂಗಳ 22 ರಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದೆಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ
ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಎಸ್. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮರಬ್ಬೀಹಾಳ್ ಇಂದು ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ – ರೋಜಗಾರ ಮತ್ತು ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) 2025 ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸದೆ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ಮನರೇಗವ ನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಬಿಗಿ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ, ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ. ಬಜೆಟ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಬಡವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಡವರ ಪರ ಅಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದ ನರೇಗಾವನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ನಿಯಮಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದಾಗ ಜನತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು.ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇ೮ ನೂತನ ಮಸೂದೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗಲೇ ನೂರು ದಿನ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 125 ದಿನದ ಮಾತೆಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಇರಲಿ ಯೋಜನೆ ಬೇಡ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಡಿ 22 ರಂದು ಎಂಪಿ ಮನೆಗಳಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.