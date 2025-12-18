ಡಿ.21ರಿಂದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು:ಡಿ.18:- ವರ್ಷವಿಡಿ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಗೂ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.21ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಅರಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೇಳೈಸಲಿವೆ.
ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಗಿಯ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕೊಡವಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಡಿ.21ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಈ ಬಾರಿಯ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 25,000 ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರಿಗೋಲ್ಡ್, ಸಾಲ್ವಿಯ, ಡೇಲಿಯ, ಪಿಟೋನಿಯ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಕೋಲಿಯಸ್, ಸಿಲೋಷಿಯ, ರ್ವಬಿನ, ಡೈಂಥ್ ಫ್ರೆಂಚ್ಮೆರಿಗೋಲ್ಡ್ ಜಿನಿಯಾ ಪೆಲಂಬೂಡಿಯ, ಸನ್ಪ್ಲವರ್, ಜಪಾನ್ನ್ಪ್ಲವರ್, ಆಲೇಕಕ್ ಸಿನೇರಿಯಾ, ಕಾಸ್ಮಸ್, ಪ್ಲಾಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲೂಂಡಲ, ಗೋಪರಿಯನ್, ಮ್ಯಾಂಡೂವಿಲ, ಪಾಂಚಿಟಿಯ, ತುರೂನಿಯಂ, ಬಾಲ್ವಂ, ಕಾಕ್ಸಕೊಂಬ್, ನಸ್ಟರ್ಸಿಯಂ, ಆಂಟಿರೈನಂ, ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಿಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 35 ಜಾತಿಯ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 4 ಲಕ್ಷ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಾದ ಗುಲಾಬಿಗಳು, ಕ್ರೈಸಾಂಥಿಮಮ್, ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್, ಕಾರ್ನೆಷನ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಮೇರಿಯ, ಜರ್ಬೆರಾ, ಆಂಥೋರಿಯಮ್, ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್, ಬ್ಲೂಡೈಸಿ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಊಟಿ ಕಟ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆರಗು: ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾದರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು (ಅಗಲ 50 ಅಡ್ಡಿ-ಉದ್ದ 16 ಅಡಿ ಎತ್ತರ 25 ಅಡ್ಡಿ) ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಹೂರ ಹೋಗುವ ದ್ವಾರವನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ, ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳಿಂದ ಚಪ್ಪರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು.
ಗಣ್ಯರುಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸೆಳೆತ: ಈ ಬಾರಿಯ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ದಿ.ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೂವು, ಸಿರಿದಾನ್ಯದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅರಸರಾದ ಮುಮ್ಮಡಿಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ರವರ ಮಾದರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೇಸಗೆ ಹೂವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ: ಅರಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಗೆದ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಖೋಖೋ, ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ, ಅಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕಟ್ ಪ್ಲವರ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ 2025ರ ಭಾರತದ ಆಪರೇಶನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಹಡಗು, ನೇವಿ ಪೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಮಾದರಿ, ಛೋಟ ಭೀಮ್, ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ಧನ ಮಾದರಿ, ಅಳಿಲು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಂಸ ಮಾದರಿಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ 2 ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು, ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬಗ್ (ದುಂಬಿ), ಒಂದು ಕ್ಯಾರೇಟ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೊಲ, 2 ಮೊಲದ ಸಮೈಲ್ ಇರುವ ಮುಖ, ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಹುಳುವಿನ ಆಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಶಾ ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಗೀತ ವೈಭವ: ಡಿ.21ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿದ್ದು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ, ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್, ಗಾಯಕ ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.