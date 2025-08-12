ಡಿಕೆಶಿ- ಮುನಿರತ್ನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ

ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. ೧೨- ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ೨ಎ ಮತ್ತು ೨ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ನಡೆಯಿತು.
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ೨ಬಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಹಲಸೂರು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಡಿಪಿಆರ್ನಂತೆ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮುನಿರತ್ನರವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇದೆಯೆಲ್ಲಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚಾಯಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂಬೆಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಬೆಟ್ಟದಹಲಸೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ೧೨೦ ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ೧೧೦ ಕೋಟಿ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ೧ ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಂಬೆಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ಭರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹಂತ ೨ಬಿಯ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಗ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದುನಿಂತ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು, ನೀವು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಎಂಬೆಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಆಗ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ೭೦-೮೦ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಮುನಿರತ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದೇ ಹೆಸರಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಗ ಮುನಿರತ್ನರವರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಪಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು, ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣ ಬೇಡ ಎಂದರೆ ನನಗೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಎದ್ದುನಿಂತ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಜ, ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಎಲ್ಲರ ಜಾತಕ, ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಸದನದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಅಲೆ ಎದ್ದಿತು.
ಎಂಬೆಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮುನಿರತ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಆಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಎದ್ದುನಿಂತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಂದು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹಲಸೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಮುನಿರತ್ನರವರೇ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೈವೇಟ್, ಶಾಸಕರದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.